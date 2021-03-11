СНБО утвердило гособоронзаказ на 2021-2023 годы

На заседании заявил Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг единогласно принято решение о государственном оборонном заказе на 2021-2023 годы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина

"Первый вопрос – это об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос был принят единогласно всеми членами СНБО. Из 20 членов присутствовали 18", – сказал Данилов.

Как сообщалось, ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал государственных заказчиков проанализировать исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году и принять меры во избежание повторения ошибок в будущем.