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СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов (обновлено)

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СНБО приняло решение о национализации

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге.

"Речь идет о предприятии "Мотор-Сич " в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", – сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО также может рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые оказались в частных руках.

"И если предприятие является для нас важным, стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятиями. Те люди, которые вкладывали средства, те люди, которые инвестировали в эти предприятия, обязательно будут получать соответствующую компенсацию. Это делается в интересах национальной безопасности Украины", – добавил Данилов.

Он уточнил, что защита инвестиций в рамках этого процесса будет происходить в рамках действующего законодательства.

"Если инвестиции происходили на Виргинские острова, то нужно с Виргинскими островами выяснять отношения. Если инвестиции производились на территорию Украины, эти деньги заходили официально на наши предприятия, через наши банки, и мы понимаем кто это и это публичная и открытая информация, таким инвестициям будет 100% защита государства. Защищать инвестиции из юрисдикций, которые являются офшорными, у нас такого задания нет", – уточнил Данилов.

Он напомнил, что решение в отношении "Мотор-Сичи" СНБО принимал еще 1 марта 2018 года. Речь идет о решении "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которое было введено в действие указом Петра Порошенко 6 марта того же года, но его текст был засекречен.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 28 января ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
это супер!.. я в приятном шоке!
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11.03.2021 17:24
+8
Кетайцы это жулики и кидалы! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 2251 А в данном конкретном случае - кацапская прокладка СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 2251 И если ни одна такая тварь больше никогда "вложит деньги в страну" - мы все от этого только выиграем! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 5591
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12.03.2021 00:40
+7
Алексею Данилову - респект и уважуха! упорно и уверенно делает своё дело человек во-благо государства
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11.03.2021 17:33
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это супер!.. я в приятном шоке!
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11.03.2021 17:24 Відповісти
может хотя бы теперь будут госзаказы вместо чьегото б/у.....
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11.03.2021 17:26 Відповісти
А что мешало дать заводу госзаказы раньше?
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11.03.2021 22:13 Відповісти
конфликт интересов - сейчас это так называется
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12.03.2021 04:48 Відповісти
А що, хтось вже дав держзамовлення на завод? Несете всяку хрінь...
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12.03.2021 11:57 Відповісти
терпеть не могу богуслаева, но что касается самого завода - как бы не просрали всё на свете (особенно социалку мотора).
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11.03.2021 17:31 Відповісти
Да какая там еще социалка? Богуслаевские только об этой социалке кричат.
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11.03.2021 22:03 Відповісти
например, много баз отдыха. хоть и дорогие, но хорошие.
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11.03.2021 22:43 Відповісти
Социалка за деньги это не социалка, это за деньги. Ты какое отношение к "мотору" имеешь?
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11.03.2021 22:58 Відповісти
за деньги - для левых, для своих - за гораздо меньшие деньги (профсоюзы).

нет, я не фанат богуслаева - скорее наоборот.
а ты с какой целью интересуешься?
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11.03.2021 23:06 Відповісти
Плати людям нормальную зарплату и они сами выберут куда поехать. Да и за меньшие деньги попробуй получить ту путевку. А сейчас так вообще хоть ты член профсоюза хоть не член, а плати.
Интересно просто откуда ты про "мотор" знаешь. Я например на "моторе" работал и знакомых много осталось.
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11.03.2021 23:18 Відповісти
одним из первых моих мест работы был "прогресс".
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11.03.2021 23:54 Відповісти
Когда работал - тогда мечта была у "моторовцев" перейти на "прогресс".
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12.03.2021 00:01 Відповісти
а шо мешало перейти? не рабы ж все-таки
я в моторовских столовках обедал. вкусно, разнообразно и недорого. и ща туда ездил бы туда хавать, если бы не пропускной режим )
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12.03.2021 00:27 Відповісти
За то чтобы устроится взятки давали "нерабы". Ну и место надо было найти.
Никогда не ходил в столовки "моторовские". Тогда было дорого.
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12.03.2021 00:54 Відповісти
хоть и не имел отношения напрямую, но как раз за недостойную зарплату и хапужничество не люблю богуслаева ))
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11.03.2021 23:56 Відповісти
Что под "хапужничеством" понимаешь?
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12.03.2021 00:02 Відповісти
жажда бабла. хорошо видно по его базам типа прибоя и мотора в приморске.
и нежелание платить нормальную з/п рабочим
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12.03.2021 00:13 Відповісти
Алексею Данилову - респект и уважуха! упорно и уверенно делает своё дело человек во-благо государства
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11.03.2021 17:33 Відповісти
одно из немногого что сопливые делают верно...
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11.03.2021 18:05 Відповісти
Під оплески вати стройовим кроком йдемо в совок.
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Как радуются боты... Но Богуслав это одно, а рабочие места это другое. Никто не думает ни о Запорожье ни о жителях города ни о детях ни о их семьях ни о ввп ни об экономике ни о налогах.

А главное, кто сюда захочет инвестировать после? Если Богуслав преступник должен быть суд, а закрытие предприятий по чему-либо решению не привлечёт инвесторов, да и не нужны мы им.

Американцы убрали конкурентов, открыли рынок земли в кризис, но показали Медный грош, за не получение которого мы им ещё и должны деньги, как хорошо все это как замечательно.
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11.03.2021 18:22 Відповісти
Пафоса и заламывания рук хватит на 20 человек.
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11.03.2021 22:04 Відповісти
ты или совковая кацапка, и тогда сиди на бутылке молча, или ты либералка и за капитализм, раз волнуешься за "инвестиции"! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 2976 вобщем - или крестик сними, или трусы надень СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 3193
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12.03.2021 00:39 Відповісти
Скоріше дякувати треба Вашингтону
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11.03.2021 18:24 Відповісти
Ни один инвестор не вложит деньги в страну где такое происходит, я так понимаю китайцам они ничего не вернут.
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11.03.2021 18:33 Відповісти
Кетайцы это жулики и кидалы! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 2251 А в данном конкретном случае - кацапская прокладка СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 2251 И если ни одна такая тварь больше никогда "вложит деньги в страну" - мы все от этого только выиграем! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 5591
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12.03.2021 00:40 Відповісти
Чушь, китайцы незаконно провели сделку без разрешения от АМК, поэтому они до последнего тянули и пытались давить медийно, так как знали, что в любом суде они пролетят.Это чисто политическая акция демарша.
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16.03.2021 23:40 Відповісти
Як би чого не вийшло. Китайці у суд подали.
Кому яке діло, що думає РНБО ? Є факт - підприємство було приватизоване. Ніхто приватизацію у судах не опротестував. Все, до побачення.
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11.03.2021 18:38 Відповісти
Приватизацию как раз оспаривали в судах неоднократно все кому не лень - все давно проиграли.
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11.03.2021 22:04 Відповісти
Було приватизовано, а тепер націоналізовано! СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 4943 Все, до побачення СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 482
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12.03.2021 00:42 Відповісти
у предприятия, почти наверняка, огромные долги. Кто будет их погашать?
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11.03.2021 18:41 Відповісти
ты и будешь погашать СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 9076
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12.03.2021 00:42 Відповісти
у предприятия, почти наверняка, огромные долги. Кто будет их погашать?
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11.03.2021 18:42 Відповісти
Сын Богуслаева остров продаст...
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12.03.2021 07:56 Відповісти
не очень верится
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12.03.2021 08:00 Відповісти
Банальный и неприкрытый передел собственности. О каких инвестициях может идти речь в государстве, которое вообще не защищает право собственности, а институты которого становятся инструментами для того чтобы "отжать" чужое. Вангую: интенсивность позора после проигрышей в международных судах по искам собственников и инвесторов будет равнозначна интенсивности минувшей радости от выигрыша у Газпрома. А заплатят потом из госбюджета, то есть из Вашего кармана.
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11.03.2021 22:02 Відповісти
Международные суды никогда не будут судить в ползу тоталитарного Кетая СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 4121 Так шо попустись кацап, и присядь глубже на бутылку, вместе со своими инвестициями СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи", – Данилов - Цензор.НЕТ 6038
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12.03.2021 00:43 Відповісти
Данилова - в Президенти!
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11.03.2021 22:56 Відповісти
Позорище.
Все, пропала "Мотор-Сич".
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12.03.2021 09:33 Відповісти
Не стоит забывать что Богуслаев украл завод в конце 90х даже было специальное расследование,но его дружок Кучма тогда это дело закрыл.Там ещё были случаи назаконной продажи авиадвигателей через левые прокладки и просто тупое воровство.Неплохо было бы и Богуслаева посадить.
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12.03.2021 10:55 Відповісти
Данилову респект !
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Я говорил еще год назад, когда все форумчане его обсирали, шо Данилов нормальный мужик, Украинец. Теперь далее - сейчас по Данилову идут кулуарные переговоры, многим он откровенно не нравится за его про-украинскую позицию и принципиальность.
Зеленскому предлагают снять Данилова с должности Секретаря РНБОУ и предложить ему должность где-нибудь в гадюшнике, подальше от Киева.
Ермаки двигают своего нового кореша -псевдо-ИксперДа Арестовича (если не пройдет на должность главы центра по противодействию дезинформации) вместо Данилова.
P.s. КНР готовит иск на сумму 3 млрд. долл. к Украине по Мотор-Сич.
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12.03.2021 11:41 Відповісти
Тваю мать!
Опять проклятый Порошенко !!!
"Он напомнил, что решение в отношении "Мотор-Сичи" СНБО принимал еще 1 марта 2018 года. Речь идет о решении "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которое было введено в действие указом Петра Порошенко 6 марта того же года, но его текст был засекречен"
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12.03.2021 12:32 Відповісти
Хвалить Бога, що наші можновладці хоч деякі речі роблять правильні! Якби вони ще послали нахрен всіх членів наглядових рад і посадили коболєва, а при цьому зменшили ціну на газ і електроенергію, щоб промислові товари були конкурентними, прикрили офшори і т.д, то уряду і президенту не було б ціни і не потрібно було б боротися за мову і тому подібне. Піднімайте економіку!!!!!
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12.03.2021 15:55 Відповісти
 
 