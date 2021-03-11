Медицинские учреждения держат на счетах 17 миллиардов, – Минфин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 января 2021 остатки средств на счетах 2 437 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляли 16,9 млрд грн. Это почти на 7 млрд грн больше, чем остатки заведений в начале четвертого квартала 2020 года (для 2 220 учреждений).

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Половина этих средств (8,4 млрд грн) накопилась на счетах лишь 106 учреждений здравоохранения (4% от общего количества). Из них 4,9 млрд грн - на счетах учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь. Всего таких заведений 25 (по одному в каждой области и в Киеве), и все они имели остатки, превышающие 85 млн грн. Наибольшие остатки средств, более 300 млн грн, были на счетах 6 центров экстренной медицинской помощи, таких как:

КНП Харьковского областного совета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" - 486,4 млн грн;

КНП Львовского областного совета "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" - 379,2 млн грн;

КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) - 346,2 млн грн;

КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Днепропетровского областного совета - 340,4 млн грн;

КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Одесского областного совета - 319,8 млн грн;

КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (Донецкая область) - 318,9 млн грн.

"Минфин постоянно получает много обращений по дефициту средств на реализацию программы медицинских гарантий. В то же время мы видим тенденцию к увеличению объемов остатков средств на счетах медицинских учреждений. Это свидетельствует о том, что не все имеющиеся средства используются эффективно для оказания качественной и доступной медицинской помощи. Минфин призывает к максимальной эффективности использования государственных средств. Со своей стороны, совместно с Минздравом и НСЗУ мы продолжаем работать над увеличением эффективности использования средств в системе здравоохранения в целом, чтобы люди могли получать действительно качественные медицинские услуги без необходимости осуществлять доплаты из собственного кармана", - отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.