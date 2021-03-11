Суд не продлил расследование против Татарова благодаря подчиненным Венедиктовой

Шевченковский районный суд города Киева отказался продолжать расследование уголовного производства по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, поскольку Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой не предоставил суду документ о расчете общего срока расследования производства.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Шевченковского суда от 25 февраля, сообщает "Слово и дело".

Как указано в документе, представители Офиса генпрокурора не приобщили документ, которым исчисляются общие сроки расследования дела Татарова, а потому судья не может самостоятельно осуществить вычисление указанных сроков. Суд отметил, что при таких обстоятельствах судья не может проверить обоснованность указанного ходатайства в части соблюдения общего срока досудебного расследования.

Этот отказ замгенпрокурора Алексей Симоненко обжаловал в Киевском апелляционном суде, который 1 марта определил коллегию судей в составе Василия Полосенко (докладчик), Андрея Дрыги и Виктора Габриеля.

Как сообщалось, в деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, 1 марта истекли сроки для завершения следствия из-за того, что Шевченковский районный суд Киева отказался их продлить.

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Напомним, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря 2020 года передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

После передачи дела СБУ Офис генпрокурора 27 января изменил подозрение Максиму Микитасю, который дал показания против Татарова, с ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) на ч. 4 ст.27 и ч.2 ст.384 УК (дача заведомо неправдивых показаний).

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Напомним, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.