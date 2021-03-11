Apple запустила украинский раздел сайта

Компания Apple запустила на основном сайте украинский раздел apple.com/ua. Основная часть контента раздела - все еще на английском. В то же время часть информации уже представлена ​​на украинском.

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине, передает AIN.

По данным Internet Archive, примерно с декабря 2020 года и до начала марта 2021 года этот веб-адрес передавал редирект на главную Apple, а до того не работал (передавал сообщение Page not Found). Соответственно, раздел мог заработать относительно недавно (в марте 2021 года).

Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок.

Весной 2020 года компания зарегистрировала в Украине юрлицо, а также разместила несколько вакансий специалистов. К примеру, в феврале компания открыла вакансию Indirect Tax Analyst для офиса в Киеве.