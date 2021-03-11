Продажи билетов на поезда через интернет достигли 74%, – "Укрзализныця"

В январе-феврале 2021 года 2,47 млн железнодорожных билетов или 74% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", всего за указанный период компания реализовала более 3,3 млн билетов.

"Среди преимуществ, которые побуждают пассажиров покупать билеты через интернет, – удобный сервис, актуальная информация о наличии мест в поездах и стоимости проезда. Также на сайте booking.uz.gov.ua можно оформить льготные билеты", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет.

В 2019 году Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов или 57% от общего объема. В 2018 году реализация билетов через онлайн-сервисы составляла 50%.