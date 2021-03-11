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Продажи билетов на поезда через интернет достигли 74%, – "Укрзализныця"

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Продажи билетов на поезда через интернет достигли 74%, –

В январе-феврале 2021 года 2,47 млн железнодорожных билетов или 74% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", всего за указанный период компания реализовала более 3,3 млн билетов.

"Среди преимуществ, которые побуждают пассажиров покупать билеты через интернет, – удобный сервис, актуальная информация о наличии мест в поездах и стоимости проезда. Также на сайте booking.uz.gov.ua можно оформить льготные билеты", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет.

В 2019 году Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов или 57% от общего объема. В 2018 году реализация билетов через онлайн-сервисы составляла 50%.

Автор: Михайло Орлюк
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Ну и что? Люди купили билеты, заренее, пришли на вокзал - а поезда нет. Отменили! Ибо красная зона. Возвращайтесь домой как хотите. Реалии Украины. А вы с гордостью еще о чем то рапортуете!
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11.03.2021 21:01 Відповісти
 
 