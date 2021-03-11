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Европейский центробанк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год

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Европейский центробанк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год

Европейский центральный банк улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году и ухудшил прогноз на 2022 год.

Об этом сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Прогноз на 2023 год оставлен без изменений, передает Интерфакс-Украина.

Регулятор ожидает роста ВВП еврозоны в 2021 году на 4% по сравнению с декабрьским прогнозом, предусматривавшим рост экономики на 3,9%.

В 2022 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 4,1%, тогда как декабрьский прогноз Центробанка предусматривал рост экономики на 4,2%.

Рост экономики еврозоны в 2023 году, вероятно, составит 2,1%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне, согласно мартовским прогнозам, в 2021 году составит 1,5%, в 2022 году - 1,2%, в 2023 году - 1,4%.

Таким образом, ЕЦБ оставил неизменным декабрьский прогноз на 2023 год, прогнозы на 2021 и 2022 годы были пересмотрены в сторону повышения - с 1% и 1,1% соответственно.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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