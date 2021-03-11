Фонд соцстрахования начнет проверки выплат по больничным листам

Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат от Фонда социального страхования Украины должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

В то же время отмечается, что верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда.

В ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновленный договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных. Об этом было договорено на инициированной Министерством социальной политики рабочем совещании 10 марта. Участие в мероприятии приняли представители ФССУ, Министерства финансов и Министерства соцполитики.

Также во время круглого стола Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 марта обсуждался прогресс и проблемные вопросы внедрения верификации.

Верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда социального страхования Украины. В частности, будут введены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.

Ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, которые ФССУ осуществляет для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей.