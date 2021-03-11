СБУ провела обыски в сети АЗС Glusco друга Медведчука (обновлено)

Служба безопасности Украины и Налоговая милиция проводят обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на сотрудника центрального офиса компании. Проведение обысков на АЗС сети также подтверждает издание "Нефтерынок".

Позднее в четверг в пресс-центре СБУ подтвердили проведение более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления в рамках расследования масштабной схемы "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов, которая позволила ее организатором уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 млн грн.

По данным СБУ, уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров). Дополнительные детали в СБУ пообещали сообщить позже.

В свою очередь в ГФС уточнили, что нефтепродукты ввозились в том числе из России, а затем реализовывались через "известную сеть АЗС".

"Установлено, что должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, которым принадлежит большая сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов – топлива, с использованием морских судов скрывая реальные объемы импорта", – отмечается в сообщении Фискальной службы.

По данным enkorr, обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года.

Решениями суда правоохранителям разрешено провести обыски с изъятием документов и оргтехники у ООО "Глуско Ритейл" с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина", и ряда подконтрольных компаний, в том числе ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимус Эл Пи Джи", ООО "Оптимус ван газ" и других.

Согласно реестру юрлиц, речь идет об уголовном производстве №22019000000000022 от 30 января 2019 года, в рамках которого расследуются незаконные поставки нефтепродуктов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также Российской Федерации (РФ) в Украину.

По данным следствия, указанные нефтепродукты используются для изготовления некачественного дизельного топлива и бензина, которые в дальнейшем реализуются через действующие сети автозаправочных станций и частные нефтебазы, расположенные в Черкасской, Винницкой, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

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Как сообщалось, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешла в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.

ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском.

Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Компания развивает сеть мелкооптовых продаж с собственных и арендованных нефтебаз. С Wexler Group аффилированы экспедитор "Ясунь Транс 27", "Терминал Ойл", (мелкооптовый оператор), "Оптимус LPG" (поставки сжиженного газа), "Оптимусойл" (крупнооптовые поставки нефтепродуктов). Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отвергает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России. В свою очередь Нисан Моисеев также утверждает, что с Медведчуком его связывают только дружеские отношения.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).