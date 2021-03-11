Рост цен в феврале превысил прогноз Нацбанка

Инфляция в феврале, ускорившаяся в годовом измерении до 7,5%, превысила траекторию прогноза Национального банка Украины (НБУ), опубликованную в Инфляционном отчете за январь 2021 года.

Об этом говорится в комментарии НБУ об уровне инфляции.

"Это прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, поорожанием отдельных продуктов питания и топлива. В то же время рост инфляции сдерживало внедрение предельной цены на природный газ", – отмечается в сообщении.

В то же время НБУ указывает, что фундаментальное инфляционное давление, которое выражается показателем базовой инфляции, было близким к прогнозируемому Так, базовая инфляция в феврале ускорилась до 5,6% в годовом выражении с 5% в январе.

"В течение следующих месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным. Это будет определяться эффектами от низших прошлогодних урожаев, удорожанием энергоресурсов, а также ростом потребительского спроса в условиях восстановления экономики", – сказано в сообщении.

НБУ прогнозирует, что инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2021 года благодаря поступлению нового урожая и исчерпанию эффекта низкой базы сравнения.

"Эти факторы с влиянием от повышения учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику. Текущий прогноз Национального банка предусматривает возвращение инфляции в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года", – уточнили в Нацбанке.

Обновленный макроэкономический прогноз, в частности прогноз инфляции на 2021-2023 годы, будет обнародован 15 апреля, а детальный прогноз будет опубликован в Инфляционном отчете НБУ 22 апреля 2021 года.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в феврале 2021 года ускорился до 7,5% с 6,1% по итогам января.