"Укрзализныця" продлила приостановку продажи билетов на поезда в "красные зоны"

Ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Министерства здравоохранения.

"Укрзализныця" также подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях.

Напомним, "Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно выехать из карантинной зоны в Закарпатской области.