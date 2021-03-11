"Хмельницкгаз" присоединил к сетям 800 новых потребителей газа

За прошлый год к газораспределительным сетям Хмельницкой области присоединились 823 новых объекта.

В частноти, 56 многоэтажек, 700 частных домохозяйств, 75 предприятий социально-бытового назначения, сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

Больше всего в городах Хмельницком, Староконстантинове и Каменце-Подольском.

"Хмельницкгаз" в 2020 году провел работы по 622 нестандартным и 201 стандартному присоединению к газораспределительным сетям. Наша компания предоставляет весь спектр услуг, выполняет газификацию "под ключ": от изготовления проекта и технических условий – до момента пуска газа заказчику. Ведь у нас есть для этого все инструменты: разрешения и лицензии, опыт, квалифицированные специалисты и материальная база", - проинформировал директор по капитальному строительству Валерий Лужанинов.

Получить консультации по вопросам газификации можно в 104.ua Клиентских просторах по месту жительства. Такие центры функционируют во всех структурных подразделениях газораспределительной компании и областном центре. Клиент обращается с заявлением о присоединении к персональному менеджеру, который в дальнейшем контролирует все этапы выполнения работ. Кроме того, персональный менеджер поможет выбрать и приобрести сертифицированное газовое оборудование соответствующей мощности от ведущих иностранных и украинских производителей.

"Хмельницкгаз" выполняет "под ключ" газификацию объектов любой сложности, осуществляет техническое обслуживание внутридомовых сетей, проводит сервисное обслуживание газового оборудования и реконструкцию сетей.

"Сейчас потребители Хмельницкой области выбирают среди энергоносителей именно природный газ. Ведь он остается доступным, экологическим и стабильным источником энергии", – добавили в компании.