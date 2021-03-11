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Аграрные расписки обеспечили фермерам финансирование на 35 миллиардов

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Аграрные расписки обеспечили фермерам финансирование на 35 миллиардов

Рост рынка аграрных расписок позволил более чем 4 тыс. агропроизводителей привлечь 35 млрд грн за несколько лет.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей станице в Facebook.

"Модернизация аграрных расписок позволит обеспечить рост объемов финансирования в соответствии с потребностями сектора. Именно с этой целью в сотрудничестве с рынком и на основе его запросов был разработан проект закона №2805-д по совершенствованию аграрных расписок", - отметил он.

Замминистра напомнил, что работа над обновлением данного финансового инструмента началась в 2020 году, поскольку в текущем формате аграрные расписки не реализуют полностью свой потенциал, ограниченно обеспечивая спрос агропредприятий на финансирование.

По данным Высоцкого, Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №2805-д в первом чтении. Законодательные изменения в нем делают инструмент аграрных расписок более простым и дешевым в использовании, открывают доступ к ним широкому кругу агропроизводителей (сегменты животноводства, садоводства и.т.д.), открывают доступ к рефинансированию с рынков капитала, а также сохраняют существующую положительную практику их использования.

Как сообщалось, парламент в феврале снял с рассмотрения по соглашению фракций и передал на доработку в комитет законопроект №2805-д о функционировании и обращении аграрных расписок.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предлагает расширить возможные варианты залогов по аграрной расписке; создать правовые условия выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет осуществляться по частям; усилить гарантии прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

Среди основных нововведений отмечалось также определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги, расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки, упрощение порядка выдачи, обращения и прекращения аграрных расписок.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.

Аграрная расписка – товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.

Автор: Юлiя Недашківська
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