"Энергоатом" завершил год с убытком в 4,8 миллиарда (обновлено)

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятия за 12 месяцев 2020 года, сообщает экспертная организация StateWatch.

Согласно отчетности, в четвертом квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

Вечером в четверг в пресс-службе "Энергоатома" подтвердили данные об убытке, уточнив, что компания получила в 2020 году 45,65 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 6,84 млрд грн валовой прибыли. Показатель EBITDA, обозначающий прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, в 2020 году составил 13,3 млрд грн.

В то же время получение негативного финансового результата по итогам года в "Энергоатоме" пояснили убытком от курсовых разниц на 6,6 млрд грн, недополучением дохода в сумме 4,7 млрд грн из-за ограничения релизации электроэнергии, а также потерями от ПСО в 1,2 млрд грн.

В компании уточнили, что задолженность перед "Энергоатомом" составляет 22,6 млрд грн, в том числе 11,6 млрд грн –это долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок". Еще 6,43 млрд грн составляет долг ГП "Гарантированный покупатель", а 4,46 млрд грн – НЭК "Укрэнерго".

Читайте также: В "Энергоатоме" пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой

Как сообщалось, в декбаре 2020 года Петр Котин заявлял, что по итогам 2020 года "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка.

Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.ac