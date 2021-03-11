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"Энергоатом" завершил год с убытком в 4,8 миллиарда (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятия за 12 месяцев 2020 года, сообщает экспертная организация StateWatch.

Согласно отчетности, в четвертом квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

Вечером в четверг в пресс-службе "Энергоатома" подтвердили данные об убытке, уточнив, что компания получила в 2020 году 45,65 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 6,84 млрд грн валовой прибыли. Показатель EBITDA, обозначающий прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, в 2020 году составил 13,3 млрд грн.

В то же время получение негативного финансового результата по итогам года в "Энергоатоме" пояснили убытком от курсовых разниц на 6,6 млрд грн, недополучением дохода в сумме 4,7 млрд грн из-за ограничения релизации электроэнергии, а также потерями от ПСО в 1,2 млрд грн.

В компании уточнили, что задолженность перед "Энергоатомом" составляет 22,6 млрд грн, в том числе 11,6 млрд грн –это долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок". Еще 6,43 млрд грн составляет долг ГП "Гарантированный покупатель", а 4,46 млрд грн – НЭК "Укрэнерго".

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Как сообщалось, в декбаре 2020 года Петр Котин заявлял, что по итогам 2020 года "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка.

Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.ac

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  StateWatch


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Топ коментарі
+14
А ринатлеонидыч с какой прибылью закончил год???
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11.03.2021 14:48
+12
При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп Андрей Деркач и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров получили контроль над "Энергоатомом".
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11.03.2021 15:24
+11
якщо у Енергоатома такі аху...ні збитки, у когось такі ж аху..ні прибутки. Зелені чесні нові обличчя, роз'ясніть народу цю загадку
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11.03.2021 16:43
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А ринатлеонидыч с какой прибылью закончил год???
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11.03.2021 14:48 Відповісти
А Манат Бриолинович "показал" ещё большие убытки))) -7.5 миллиарда. "Энергоатом" завершил год с убытком в 4,8 миллиарда, – StateWatch - Цензор.НЕТ 1590
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11.03.2021 16:57 Відповісти
та и росатом хорошо заработал на поставках э\э в Украину..
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12.03.2021 12:11 Відповісти
Закінчуйте, батьку, торгувати бо нема чим здачу давати.
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11.03.2021 15:01 Відповісти
При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп Андрей Деркач и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров получили контроль над "Энергоатомом".
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11.03.2021 15:24 Відповісти
И здесь хочется спросить у 73% - то це вже перемога? Чи ще ні?
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12.03.2021 08:07 Відповісти
якщо у Енергоатома такі аху...ні збитки, у когось такі ж аху..ні прибутки. Зелені чесні нові обличчя, роз'ясніть народу цю загадку
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11.03.2021 16:43 Відповісти
если предприятие было прибыльным и за год -4,8 млрд убытков, значит где-то у кого-то +6 млрд.
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11.03.2021 17:31 Відповісти
Это дно.....как?
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Точно так-же как страна в 2 раза богаче Польши ресурсами-живет при этом в 2 раза беднее ее. Просто все разворовывается и это белает безсмысленным инвестиции в экономику. Какие инвестиции если даже такая компания как Энергоатом показывает убытки?
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11.03.2021 20:12 Відповісти
ну при збагатівшемся в 82 раза бариге-марадьоре Єнергоатом почему-то показывал миллиардные прибыли..
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12.03.2021 10:54 Відповісти
Зеля не ворует говолрили, а кому деньги ушли?
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11.03.2021 18:41 Відповісти
Как предприятие имеющее самую низкую себестоимость продукции(электроэнергии)-как оно в принципе может быть не прибыльным?
Погуглите опыт Азербайджана как они моментально побороли долги за поставки электричества,тепла и газа потребителям и при этом скратили админконторы которые осуществляли учет долгов и платехей. Тупо поставили счетчики ПРЕДОПЛАТЫ у каждого потребителя. Как в мобильной связи:купил карту предоплаты,вставил в счетчик-и получил на счет нужное количество киловат,кубометров. конечно 73% украинцев будут против-все хотят шары и не платить. Но еще один главный вопрос:Азербайджан убрал посредников-прокладок и стоимость газа,электричества и воды для населения для конечного потребителя намного дешевле чем в Украине
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11.03.2021 20:09 Відповісти
А где же харчеваться тогда? На святое заритесь)))
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11.03.2021 22:40 Відповісти
А вот здесь "барыге" Пороху учиться и учиться в честных слуг. Вы как 73% - поддерживаете?
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12.03.2021 08:13 Відповісти
Отака фигня, малята.

По странному совпадению все, что стало приносить прибыль с 2014 по 2019 стало убыточным при ЗЕ.

Интересно почему...
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12.03.2021 01:41 Відповісти
Барыги перестали воровать и пришли честные ребята из народа...
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12.03.2021 02:07 Відповісти
ЭнергоАтом это государственная компания и её убытки это прямое правление тупых Зе Дятлов
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12.03.2021 07:00 Відповісти
А при "барИге" и "мародёре" он был прибыльный!
А при самом "величайшем" барыге и мародёре, он стал убыточным!
Совпадение? Не думаю.
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12.03.2021 08:43 Відповісти
Ну шо зеленоэнергетчики, скоро все без электроэнергии останемся. Кто придумал этот чудо-распил с зелёными тарифами?
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12.03.2021 08:50 Відповісти
при януковиче придумали. зачем вы януковича выбирали, если не были согласны с его предвыборными обещаниями?
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12.03.2021 09:11 Відповісти
так все просто - надо весь "ыффэктивный" менеджмент за один присест арестовать и осудить за преступления, направленные против государственности Украины в области экономики...
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12.03.2021 11:56 Відповісти
 
 