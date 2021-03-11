Ставки по ипотеке на вторичном рынке опустились ниже 14% годовых, – опрос НБУ

В январе средняя ставка по ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 13,8% годовых (в декабре 2020 года – 14%), на первичном – 15,9% (в декабре – 16,9%).

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины опроса банков, сообщает пресс-служба регулятора.

По данным опроса, также в январе вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тыс. грн, то в январе 2021 года – 734 тыс. грн. На сегодняшний день средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тыс. грн, вторичной – 708 тыс. грн.

При этом в НБУ подчеркнули, что вторичный рынок продолжает преобладать над первичным по объему кредитования и составил 82% по объему от всех новых выдач.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве – 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы), в Киевской области – 59 договоров на 51,6 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской – 53 договора на общую сумму почти 37 млн грн (11% от общей суммы), во Львовской – 24 договора на 20 млн грн и Днепропетровской областях – 29 договоров на 14,7 млн грн.

Как сообщалось, с марта должна начать работать правительственная программа "Доступная ипотека", которая предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок кредита – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

К программе "Доступная ипотека 7%" уже присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк".

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.