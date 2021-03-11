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Глава Нацбанка заболел коронавирусом после отпуска

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Глава Нацбанка заболел коронавирусом после отпуска

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline-жизни", – написал глава Нацбанка.

Известно, что на минувшей неделе Кирилл Шевченко был в плановом отпуске, его обязанности временно исполнял замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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