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суд (3148) Кононенко (145) Офіс Генпрокурора (400)

Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко

Новини БізнесЦензор Металургія

Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко

Офис генерального прокурора в судебном порядке предупредил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших в Украине месторождений литиевых руд.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что одно из частных предприятий при отсутствии у него исключительных случаев для получения спецразрешения на использование недр без проведения аукциона обратилось в суд с требованием обязать Госслужбу геологии и недр выдать это разрешение. Окружной админсуд Киева удовлетворил иск субъекта хозяйствования полностью.

"Указанное решение суда первой инстанции Офисом генпрокурора оспорено в апелляционном порядке из-за того, что суд не может перенимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, который обеспечил безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недроиспользования", – говорится в сообщении.

В итоге Шестой апелляционный админсуд поддержал доводы ОГПУ и отменил решение суда первой инстанции, постановив новое – отказать в удовлетворении иска предприятия.

В сообщении Офиса генпрокурора не указано название компании, пытавшейся получить месторождение. Но, согласно судебному реестру, речь идет об ООО "Петро-Консалтинг".

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Окружной административный суд Киева обязал Государственную службу геологии и недр предоставить ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение на пользование недрами литиевого месторождения в Кировоградской области.

Это не первая попытка "Петро-Консалтинга" получить в пользование литиевое месторождение. В феврале 2018 года "Петро-Консалтинг" без аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении литиевых руд (Днепропетровская область), которое является одним из двух разведанных месторождений лития в Украине. Фирма тогда анонсировала, что подключит к проекту иностранного инвестора, а работы начнутся с 2021 года.

Но в апреле 2020 года Генпрокуратура в Кассационном админсуде Верховного суда добилась отмены спецразрешения "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития. В частности, суд указал, что при выдаче спецразрешения "Петро-Консалтингу" был использован просроченный протокол об оценке запасов лития от 1989 года. Также Верховный суд указал, что суды Украины не правильно истолковали схему пробации, которая может быть использована только в исключительных случаях.

Сейчас специальное разрешение "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития указано как недействующее.

На момент его получения в 2018 году учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем – Игорь Коломиец. Директором фирмы работал Тарас Игнащенко – сын Владимира Игнащенко, советника тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В августе 2019 года владельцем "Петро-Консалтинга" стал Михаил Жернов, он управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co. (Польша). Компания в Украине имеет интерес в медиабизнесе, где перед президентскими выборами 2019 года сотрудничала с людьми из окружения Кононенко.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генерального прокурора


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Топ коментарі
+6
кольцо сжимается вокруг свыночолого гетьмана
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11.03.2021 18:21
+5
Железные факты, удачи! ...Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко - бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны"...
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11.03.2021 18:29
+5
Всё в новости классно, но при чем тут Кононенко? Кроме как "сосед" и "другая компания сотрудничала с людьми из окружения" - никаких больше связей?
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11.03.2021 22:45
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и Лития месторождения есть а аккумуляторные батареи делает Китай для Теслы, не знаете как, наймите спецов или компанию они сделают
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Очень трудно найти среди быдла(73% - любители сериальчиков и юмора самого низкого пошиба) не рукожопых работников...
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12.03.2021 11:54 Відповісти
Эти тараканы пролезут во все щели....
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11.03.2021 16:38 Відповісти
Ню, ню ... Посмотрим в ЧЬИХ интересах Прокуратура отсудила ...
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11.03.2021 16:43 Відповісти
кольцо сжимается вокруг свыночолого гетьмана
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11.03.2021 18:21 Відповісти
Железные факты, удачи! ...Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко - бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны"...
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11.03.2021 18:29 Відповісти
Ну, да - нашему забору - троюродный плетень.
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12.03.2021 10:08 Відповісти
и гетьман окончательно превращается в свыню, наверное в прошлой жизни был хряком
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11.03.2021 21:20 Відповісти
до чого твій вихрюк, свинособако важкощелепна?
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12.03.2021 09:44 Відповісти
Краще в тебе сжалось би в сивочолому проході.
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12.03.2021 10:58 Відповісти
А, где все порохоботы? Притихли? Воюют у Елены Зеленской и Юлии Мендель? Что методички не раздали ? Весна пришла!
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11.03.2021 19:20 Відповісти
пЕСикам некогда, у них весенние случки
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12.03.2021 07:08 Відповісти
Да вот наблюдаем как вы два года всё Порошенко садите и тихо ржём, но вы продолжайте, надрачивайте дальше )))
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12.03.2021 09:25 Відповісти
Фільм про їхню державну зраду одна побачить весь світ, як би вони не шукали піщинку в чужому оці.
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12.03.2021 11:10 Відповісти
А яким боком це нас стосуэться
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12.03.2021 10:11 Відповісти
Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко - Цензор.НЕТ 7837
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12.03.2021 12:22 Відповісти
ворюги чоколяды ,мрази Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко - Цензор.НЕТ 266
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11.03.2021 21:02 Відповісти
так эта самого петюшу абидели?
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11.03.2021 21:19 Відповісти
Мариш?
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12.03.2021 10:12 Відповісти
Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко - Цензор.НЕТ 8755
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12.03.2021 12:23 Відповісти
последняя серия- свыню везут по назначению- на мясокомбинат
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12.03.2021 12:28 Відповісти
Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко - Цензор.НЕТ 7912
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12.03.2021 12:38 Відповісти
Передерибань, инвестнянь
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11.03.2021 21:27 Відповісти
а друге родовище в кого ? не цікаво ? ОГПУ ( а як ж транскрипція) у 2020 році добилась, молодці. А друге родовище у авакова. йому конкуренти не потрібні, він сам буде продавати літій китайцям. Але там і муха не сиділа. Бо вони літій будуть виробляти через 20 років. Продати хочуть, так ніхто не бере, так і газовими родовищами, є але перці газ не добувають, хочуть теж продати, але ніхто і не збирається купувати. Вже мотор січ кетайці купили, янек взяв та здриснув. А тепер потрібно кетайцям віддавати 3 ярди.
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11.03.2021 21:45 Відповісти
Китайці дали тільки 100 млн авансу, а тепер хочуть 3 млрд компенсації.
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12.03.2021 11:07 Відповісти
Найсмішніше те, що в самих китайців "кинути" бізнеспартнера - це варіант нормальних відносин. А якщо це ще й не-китаєць, то взагалі - шикарно.
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12.03.2021 11:35 Відповісти
100 миллионов китай заплатил - какие миллиарды ))))))))
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12.03.2021 11:27 Відповісти
Всё в новости классно, но при чем тут Кононенко? Кроме как "сосед" и "другая компания сотрудничала с людьми из окружения" - никаких больше связей?
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11.03.2021 22:45 Відповісти
мимо проходил ))))
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12.03.2021 09:27 Відповісти
Свиночолі порохоботіки, фас!!!
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12.03.2021 18:54 Відповісти
 
 