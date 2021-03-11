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Объем зарубежных переводов через платежную систему "Приватбанка" вырос вдвое

Новини БізнесЦензор Фінанси

Объем зарубежных переводов через платежную систему

Количество зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему государственного "Приватбанка" PrivatMoney, в 2020 году выросло до 385 тысяч, в 2019 году таких было 173 тыс.

Как сообщила пресс-служба "Приватбанка", объемы соответствующих переводов за указанный период выросли до $241 млн против $129 млн в 2019 году.

Отмечается, что 90% переводов через систему PrivatMoney украинцы получают на карты, через интернет и терминалы самообслуживания, и только 10% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Международная платежная система PrivatMoney была основана в 2001 году. Сегодня переводы PrivatMoney доступны более чем в 20 странах мира, таких как Израиль, Польша, Чехия, Испания, Италия.

Как сообщалось, Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2020 году отнес к категории важных платежных систем PrivatMoney ("Приватбанк") и LEO (ФК "Леогейминг Пей") и исключил FlashPay (ЧАО "Банк "Фамильный"). 

Автор: Юлiя Недашківська
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