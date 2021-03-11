Кабмин ввел компенсации по кредитам для пострадавших от засухи аграриев

Кабинет министров одобрил постановление, которым вносятся изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для финансовой поддержки агропромышленных предприятий путем удешевления кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Постановлением внесены изменения в порядок отбора претендентов на господдержку, а также уточнены направления использования кредитных средств.

В частности, предоставлена возможность для агропредприятий получать компенсацию по кратко- и среднесрочным кредитам на пополнение оборотных средств (сельскохозяйственные товаропроизводители, пострадавших от погодных условий и которым банки реструктурировали кредиты, смогут получить частичную компенсацию процентов по кредитам).

Максимальный объем компенсации заемщикам, которые занимаются животноводством составит 15 млн грн, другим заемщикам – 5 млн грн.

Кроме того, компенсации будут предоставляться по средне- и долгосрочным кредитам, привлеченным для приобретения основных средств сельхозпроизводства, осуществление расходов, связанных со строительством и реконструкцией производственных объектов сельхозназначения, а также с переработкой сельскохозяйственной продукции.

Также установлены конечные сроки подачи заявок субъектами для получения компенсации и реестров компенсационных выплат заемщикам, которые подаются в Минэкономики уполномоченными банками (ежегодно до 1 ноября).

"В 2021 году для удешевления кредитов планируется направить 1,2 млрд грн. Это одна из самых успешных программ поддержки аграриев, которая предоставляет доступ к дешевому кредитованию и способствует привлечению средств в агросектор. В этом году воспользоваться программой и получить компенсацию смогут более 4,4 тысячи сельхозпроизводителей", – отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, еще в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский поручил Минэкономики подготовить программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи, а также программы страхования урожая.