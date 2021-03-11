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Директор "Укрзализныци" по коммерческой работе и логистике подал в отставку

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Директор

Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая подал в отставку.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Есть две причины. Первая: в моем понимании в "Укрзализныци" долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс – реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно,.. И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", – сказал топ-менеджер.

Эзугбая выразил надежду, что "личный вопрос, который доминировал над рациональным принятием решения, сейчас будет снят с повестки дня и реформа пойдет".

Он отметил, что увольняется с полной поддержкой со стороны руководства "Укрзализныци".

Ираклий Эзугбая является экс-руководителем грузинской железной дороги. По словам главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, он лично предложил Эзугбая должность в компании.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру Владимира Жмака на должности главы правления "Укрзализныци". До этого Жмак занимал пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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У Порошенко - длинные руки!
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11.03.2021 13:01 Відповісти
Опять грязный путинский интерфакс нам сообщает украинские новости.
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11.03.2021 13:33 Відповісти
А шо, зализныцю одну только до ручки менеждеры Боротька растащили? А Энэргоатом, а Центрэнэрго? А Укрнафту? А из Нафтогаза кормушку сделали. Это бесконечный список достижений Бубочки в кресле. Но это только начало. Это только цветочки. Зебилов у нас на выборы очередного Борьтька сколько угодно осталось.
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11.03.2021 14:41 Відповісти
На это перце негде клеймо ставить. Топ-менеджер «Укрзализныци» Иракли Эзугбая, активно пытался отжать терминал "Лиски" в концессию для себя родного. Он также оказался не единственным представителем семейства Эзугбая , имеющим серьезные проблемы с законом. Его близкий родственник Демур Эзугбая отказался возвращать долги «Укрэксимбанку», что привело к аресту его особняка.

В 2006 году Эзугбая взял кредит в 1,19 млн долларов под 3% годовых с конечной датой погашения 24 декабря 2027 года для оплаты за дачные строения и гараж по адресу: Одеса, ул. Дачная, 30/6, а также за земельные участки, находящиеся по адресу: Дачная, 30, 30/5, 30/12, 30/14, стоимостью, которая является гривневым эквивалентом 1,7 млн долларов согласно договорам купли-продажи. Исходя из описания, общая жилая площадь трехэтажного дома 171 кв. м и 141 кв. м подсобных помещений. Он возведен на двух земельных участках общей площадью 0,05 гектара.
Поручителем выступали руководители компании, где работал должник. На эти деньги Эзугбая приобрел дом на ул. Дачная, 30 в Одессе. Трехэтажный особняк менеджер получил в собственность по ипотечному договору от 27 декабря 2006 года. Однако отдавать долги Эзугбая не спешил, подставляя своих поручителей. К 2014 году за неисполнение обязательств на него возложили дополнительные расходы в сумме 39 тыс. долларов. Также он не вернул 815 тыс. долларов кредитных средств. Тогда же банк подал иск к его поручителям, требуя возместить сумму в 926 тыс. долларов с учетом всех просрочек и штрафов. Впрочем, те смоги успешно выйти из проблемной ситуации через суд, так как Эзугбая подписал с банком дополнительный договор об увеличении ставки без уведомления поручителей. Это было сделано, чтобы дать кредитору полугодовую рассрочку для выплат.Иракли Эзугбая помогал Демуру уйти от реального тюремного заключения за мошенничество, с помощью своих грузинских партнеров в Украине.
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11.03.2021 15:41 Відповісти
Мабуть, йому час на острови.
А українця не знайшли для цієї посади? Це українофобія чи дискримінація?
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11.03.2021 16:29 Відповісти
 
 