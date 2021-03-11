Директор "Укрзализныци" по коммерческой работе и логистике подал в отставку
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Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая подал в отставку.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Есть две причины. Первая: в моем понимании в "Укрзализныци" долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс – реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно,.. И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", – сказал топ-менеджер.
Эзугбая выразил надежду, что "личный вопрос, который доминировал над рациональным принятием решения, сейчас будет снят с повестки дня и реформа пойдет".
Он отметил, что увольняется с полной поддержкой со стороны руководства "Укрзализныци".
Ираклий Эзугбая является экс-руководителем грузинской железной дороги. По словам главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, он лично предложил Эзугбая должность в компании.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру Владимира Жмака на должности главы правления "Укрзализныци". До этого Жмак занимал пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".
Будь ласка, зачекайте...
В 2006 году Эзугбая взял кредит в 1,19 млн долларов под 3% годовых с конечной датой погашения 24 декабря 2027 года для оплаты за дачные строения и гараж по адресу: Одеса, ул. Дачная, 30/6, а также за земельные участки, находящиеся по адресу: Дачная, 30, 30/5, 30/12, 30/14, стоимостью, которая является гривневым эквивалентом 1,7 млн долларов согласно договорам купли-продажи. Исходя из описания, общая жилая площадь трехэтажного дома 171 кв. м и 141 кв. м подсобных помещений. Он возведен на двух земельных участках общей площадью 0,05 гектара.
Поручителем выступали руководители компании, где работал должник. На эти деньги Эзугбая приобрел дом на ул. Дачная, 30 в Одессе. Трехэтажный особняк менеджер получил в собственность по ипотечному договору от 27 декабря 2006 года. Однако отдавать долги Эзугбая не спешил, подставляя своих поручителей. К 2014 году за неисполнение обязательств на него возложили дополнительные расходы в сумме 39 тыс. долларов. Также он не вернул 815 тыс. долларов кредитных средств. Тогда же банк подал иск к его поручителям, требуя возместить сумму в 926 тыс. долларов с учетом всех просрочек и штрафов. Впрочем, те смоги успешно выйти из проблемной ситуации через суд, так как Эзугбая подписал с банком дополнительный договор об увеличении ставки без уведомления поручителей. Это было сделано, чтобы дать кредитору полугодовую рассрочку для выплат.Иракли Эзугбая помогал Демуру уйти от реального тюремного заключения за мошенничество, с помощью своих грузинских партнеров в Украине.
А українця не знайшли для цієї посади? Це українофобія чи дискримінація?