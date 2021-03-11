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Новини Фінанси
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Мінрегіонрозвитку (629) Олексій Чернишов (66)

Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион

Новини БізнесЦензор Фінанси

Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышов в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышев.

Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

  • горные территории Украинских Карпат;
  • макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы;
  • пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • временно оккупированные территории Украины;
  • природоохранные территории;
  • городские агломерации;
  • центры экономического развития;
  • монофункциональные старопромышленные города;
  • сельские территории в неблагоприятных условиях.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минрегион


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Топ коментарі
+6
Наверное так будет легче воровать деньги. Например вроде как направили деньги в село, а там все разрушено и никто не живет. Таких сел огромное множество. Гениальная схема.
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11.03.2021 12:53
+6
Україна була розділена на кримінальні зони, а зараз ще і на функціональні. Всякою хернею наші уряди займаються, але не економікою. То їм райони заважали, то було ОПГ, а стало ОТГ. Поганим танцюристам завжди яйця заважають. Якщо не вміють працювати, то все хернею маються аби показати, що щось роблять.
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11.03.2021 17:15
+4
"Украина будет разделена на 10 функциональных зон, - Минрегион" - "Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною"
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11.03.2021 13:52
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Наверное так будет легче воровать деньги. Например вроде как направили деньги в село, а там все разрушено и никто не живет. Таких сел огромное множество. Гениальная схема.
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11.03.2021 12:53 Відповісти
Не інакше, ця схема від "фінансового генія" каломойши.
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12.03.2021 10:39 Відповісти
вспомнилось.. "А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь."
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Якщо собаці нічого робити - вона яйця лиже....
Вчіть історію, При Хрущові вже це було... і називалося "раднаргоспами",при яких жорстко фіксувалися зв'язки між зкооперовании суб'єктами, що "гасило" конкуренцію, в підсумку - себе не виправдало і від них відійшли!
Світ давно використовує підхід, який називається "кооперацією..." Але не лише внутрішні, але й зовнішні коопераційні зв'язки не є постійними, бо в ринковій економіці вони постійно диверсифікуються, змінюються на началах конкуренції!
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12.03.2021 16:41 Відповісти
А гауляйтерів ви всі знаєте і так.
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11.03.2021 13:03 Відповісти
Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион - Цензор.НЕТ 863
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11.03.2021 13:11 Відповісти
"Украина будет разделена на 10 функциональных зон, - Минрегион" - "Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: разделяй и властвуй!"
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11.03.2021 13:46 Відповісти
При Гетьмані такої фуйні не було.
При Гетьмані була зовсім інша фуйня.
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12.03.2021 10:57 Відповісти
"Украина будет разделена на 10 функциональных зон, - Минрегион" - "Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною"
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11.03.2021 13:52 Відповісти
Щось хотів сказати, але не зміг збагнути, що саме?
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12.03.2021 10:58 Відповісти
"Украина будет разделена на 10 функциональных зон"-как и мечтает рашистский фюрер.
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11.03.2021 14:10 Відповісти
Україна була розділена на кримінальні зони, а зараз ще і на функціональні. Всякою хернею наші уряди займаються, але не економікою. То їм райони заважали, то було ОПГ, а стало ОТГ. Поганим танцюристам завжди яйця заважають. Якщо не вміють працювати, то все хернею маються аби показати, що щось роблять.
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11.03.2021 17:15 Відповісти
как говорится дурное дело не хитрое вы лучше найдите как объединить....
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11.03.2021 17:30 Відповісти
Дєбіли, поясніть мені - області зберігаються, чи як? Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион - Цензор.НЕТ 4614
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Так.
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11.03.2021 18:54 Відповісти
Дебил спрашивает "дебилов", чтобы ему объяснили элементарные вещи.

Логично.
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12.03.2021 08:28 Відповісти
Для дЄбілов, як ти, це вигадано.
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12.03.2021 09:21 Відповісти
возвращают "зе слуги" Украину в совковую зону
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11.03.2021 19:56 Відповісти
Ділять на шматки.
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12.03.2021 10:44 Відповісти
10 феодальных уделов..
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11.03.2021 19:59 Відповісти
Якби ти, бовдуре, прочитав, перш ніж написати, то побачив би, що йдеться не про 10 територій, а про 10 функціональних зон.
Приміром, монофункційні старопромислові міста можуть бути в більшості областей, але при цьому вони не становлять цілісної території.
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12.03.2021 10:56 Відповісти
Ну що ж ти, безмозкова зелена тварино, мрієш про сочну зелену травицю на 10 зонах? )) Сиди, телепень, та чекай свого улюбленого господина. Тобі, пся крев, підійде ошийник від рабиновича або разумкова. Так що, довбню, ланцюг при тобі, а миска у хазяїв (зони)))
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12.03.2021 18:29 Відповісти
Вам бы всё делить, а толку то от этого - ноль, надо наоборот - объединять.
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11.03.2021 22:21 Відповісти
 
 