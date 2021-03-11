Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион
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Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.
Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышов в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.
Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышев.
Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
- горные территории Украинских Карпат;
- макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы;
- пограничные территории в неблагоприятных условиях;
- временно оккупированные территории Украины;
- природоохранные территории;
- городские агломерации;
- центры экономического развития;
- монофункциональные старопромышленные города;
- сельские территории в неблагоприятных условиях.
Будь ласка, зачекайте...
Вчіть історію, При Хрущові вже це було... і називалося "раднаргоспами",при яких жорстко фіксувалися зв'язки між зкооперовании суб'єктами, що "гасило" конкуренцію, в підсумку - себе не виправдало і від них відійшли!
Світ давно використовує підхід, який називається "кооперацією..." Але не лише внутрішні, але й зовнішні коопераційні зв'язки не є постійними, бо в ринковій економіці вони постійно диверсифікуються, змінюються на началах конкуренції!
При Гетьмані була зовсім інша фуйня.
Логично.
Приміром, монофункційні старопромислові міста можуть бути в більшості областей, але при цьому вони не становлять цілісної території.