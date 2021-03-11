Премьер поручил разработать план запуска ипотеки по минимальным ставкам

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Об этом он заявил по итогам встречи с Министерством финансов, Национальным банком и Офисом Президента.

"Жилье стает более доступным для украинцев. В этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%". …Провели совещание относительно дальнейшего понижения ставки ипотечного кредита, создания финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилищной компании", – написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Напомним, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.