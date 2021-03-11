"Энергоатом" оспорит в суде штраф за недопоставку электроэнергии для населения

НАЭК "Энергоатом" оспорит в суде решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о штрафе в 170 тыс. грн за недопоставки электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Энергоатоме" отметили, что предоставили все обоснованные разъяснения НКРЭКУ, но они не были учтены, и по итогу было принято решение о штрафе.

"Компания в полном объеме обеспечивает потребности населения в электроэнергии по доступной цене. В то же время не может обеспечивать объемы, отображенные в запросах "ГарПока", которые существенно превышают реальные объемы фактического потребления электроэнергии населением по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", – подчеркивает НАЭК.

При этом в НАЭК заявляют, что ее решения по объемам отпуска электроэнергии "ГарПоку" в проверяемый регулятором период с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года были обусловлены необходимостью соблюдения финансовой сбалансированности с целью выполнения инвестиционных, производственных и других программ, в частности комплексной программы повышения уровня безопасности АЭС.

Напомним, НКРЭКУ на заседании 10 марта оштрафовала "Энергоатом" за недостаточные объемы продаж "ГарПоку" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО.

Нацкомиссия также обязала "Энергоатом" обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины".

НАЭК в январе этого года продала ГП "Гарантированный покупатель" на трех электронных аукционах для потребностей населения 3,49 млрд кВт-ч электроэнергии при заявленной "ГарПок" потребности в 4,04 млрд кВт-ч.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "ГарПок" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.

Ранее руководство "Энергоатома" обвинило в СМИ "ГарПок" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.