Минздрав начал закупки лекарств за средства госбюджета-2021

Министерство здравоохранения Украины начало закупки лекарственных средств и медицинских изделий за счет государственного бюджета 2021 года.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Интерфакс-Украина.

"Минздрав получил согласование от Минфина 5 марта 2021 года, и в этот же день утвердил паспорт бюджетной программы централизованных закупок. Также в этот день утвердили приказы о 100% потребности в количестве лексредств", - сказала она.

"В минувшие выходные на официальном сайте министерства было обнародовано объявление о подаче документов для международных закупочных организаций, срок подачи истекает сегодня в 16:00. То есть мы полноценно начинаем закупки лексредств и медизделий за средства 2021 года в рекордно короткий срок", - добавила замминистра.