В Черниговской области до конца года отремонтируют часть трассы Е95

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко представила 10 крупнейших инфраструктурных проектров, которые планируется реализовать в области до конца текущего года в рамках государственной программы "Большое строительство".

Самым масштабным проектом станет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сообщают в Черниговской ОГА.

Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области, передает Интерфакс-Украина.

"В Украине продолжается реализация государственной программы "Большое строительство", цель которой - новое качество инфраструктуры в Украине. Среди них проекты, касающиеся социальной, медицинской и культурной сферы, а также создающие новое качество дорог и дорожной инфраструктуры. Они касаются каждого жителя Черниговщины", - отметила Коваленко.

Среди других проектов – создание и модернизация приемно-диагностических отделений опорных больниц (всего 9 объектов, включая Черниговскую областную и ряд городских и районных больниц), реконструкция хирургического корпуса ЛОР-отделения Черниговской областной больницы, строительство школы в селе Григоровка Бахмачского района взамен признанного аварийным корпуса 1905 года постройки, реконструкция школы в селе Журавка Варвинского района 1989 года постройки, капремонт школы в городе Городня и гимназии в городе Ичня.

Также были презентованы проект реставрации национального историко-культурного заповедника "Качановка", реконструкция одного из памятников архитектуры под хаб социального партнерства и институционного развития, реставрация Черниговской областной филармонии.