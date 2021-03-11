Нацбанк исключил три компании из реестра финучреждений

Национальный банк Украины исключил три компании из Государственного реестра финансовых учреждений, еще одну – из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но которые имеют право предоставлять отдельные услуги.

Соответствующее решение было принято 5 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, на основании поданных заявлений исключили ЧО "ЧП "Имекс групп" и компания "Ломбард траст", ЧО "Ломбард "Дорадо" Силин А.С. и К, ООО "Солтекс Капитал", а также ООО "Окси лизинг".

Также была аннулирована лицензия ломбарда "Дорадо" на предоставление средств в заем , в том числе и на условиях финкредита. Компания не подавала отчетности в НБУ.

У "Солтекс капитал" была лицензия на услуги факторинга, которую тоже аннулировали. Активы компании составляли 827 млн грн.

"Имекс групп" и компания "Ломбард траст" владел лицензией на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Ее аннулировали 5 февраля. Активы составляли 1,34 млн грн.

У "Окси лизинг" не было лиценхий на предоставление услуг финансового лизинга.

При этом, в Нацбанке сообщили, что в реестр финучреждений внесли нового участника рынка – ООО "ФК "Крамье". Также компания получила три лицензии – на предоставление услуг по факторингу, финансового лизинга и предоставление средств в заем.

Также во время заседания было решено выдать ООО "Сандора" лицензию на услуги по финансовому лизингу.