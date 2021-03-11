Конгресс США окончательно утвердил план поддержки экономики стоимостью $1,9 триллиона

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.

За предложение проголосовали 220 конгрессменов, против - 211. Ни один республиканец не поддержал предложенный демократами пакет мер, передает Интерфакс-Украина.

Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что он его подпишет в пятницу. Этот законопроект станет первым крупным законодательным актом с момент вступления Байдена в должность президента США.

Предполагается, что пакет помощи в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении объема помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдёт на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Байден анонсировал "Американский план спасения" 20 января 2021 года. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к "перегреву" экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в Конгрессе. Они называют план президента "списком пожеланий либералов".