В Украине за сутки зафиксировали 9 084 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 11 марта в Украине зафиксировали 9 084 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 442 ребенка и 348 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 250 человек, умерло 262 пациента, выздоровело – 5 330. При этом совершили 47 365 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 425 522 человека, выздоровело – 1 210 246, летальных случаев зафиксировали 27 685. Также провели 7 235 711 тестов.

Днем ранее, 10 марта, сообщали о 6 377 новых случаях коронавируса, утром 9 марта – 3 261.