БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
822 відвідувача онлайн
Новини Макроекономіка
1 427 0
ціни (2982) пальмова олія (10)

Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет

Пальмовое масло продолжает дорожать на фоне растущего спроса и сохраняющейся нехватки предложения, в результате чего цены достигли максимума за 13 лет - с марта 2008 года.

Об этом сообщает Trading Economics.

Котировки фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в среду составляли 3975 ринггитов ($968) за тонну, передает Интерфакс-Украина.

Малайзийский совет производителей пальмового масла сообщил о том, что в феврале запасы снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца - до самого низкого объема за три месяца. Кроме того, производство масла уменьшилось на 1,85%, причем снижение было отмечено по итогам пятого месяца подряд.

Малайзия является одним из крупнейших производителей пальмового масла в мире.

Как сообщал БизнесЦензор со ссылкой на данные Таможенной службы, Украина в 2020 году увеличила импорт пальмового масла на 20,5% в денежном выражении - до $174,35 млн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 