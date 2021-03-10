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Минкультуры разработает программу развития кинотеатров в небольших городах

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Минкультуры разработает программу развития кинотеатров в небольших городах

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над государственной программой развития малых кинотеатров в небольших городах.

"Сейчас президентом поставлено задание и мы работаем над разработкой концепции новой государственной программы развития малых кинотеатров в небольших городах", - сказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев на всеукраинском форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

По словам Карандеева, уже определено пять пилотных областей, и в трех территориальных громадах каждой из областей будет реализовываться программа поддержки малых кинотеатров.

Кроме того, Карандеев рассказал, что министерство планирует завершить разработку общегосударственной целевой программы поддержки кинематографа до конца 2021 года.a

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Маленький вопрос - а зачем было уничтожать существовавшие? И это не только с кинотеатрами. Как пиарят "достижение" по СОЗДАНИЮ санавиации, скромно умалчивая, что в СССР это было обыденное явление по всей стране.
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11.03.2021 11:40 Відповісти
Точно!
А в фойе поставить биллиард и стол для пинг-понга!
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11.03.2021 12:23 Відповісти
 
 