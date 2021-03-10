Минкультуры разработает программу развития кинотеатров в небольших городах
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Министерство культуры и информационной политики Украины работает над государственной программой развития малых кинотеатров в небольших городах.
"Сейчас президентом поставлено задание и мы работаем над разработкой концепции новой государственной программы развития малых кинотеатров в небольших городах", - сказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев на всеукраинском форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.
По словам Карандеева, уже определено пять пилотных областей, и в трех территориальных громадах каждой из областей будет реализовываться программа поддержки малых кинотеатров.
Кроме того, Карандеев рассказал, что министерство планирует завершить разработку общегосударственной целевой программы поддержки кинематографа до конца 2021 года.a
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