Азербайджанский лоукост возобновит регулярные рейсы в Киев

Лоукост Buta Airways объявил о возобновлении полетов между Киевом и Баку с 1 апреля.

Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам, передает avianews.com.

Самолет будет вылетать из Баку в 08:00 и приземляться в Киеве в 10:25. Вылет из Киева запланирован на 12:20 с прилетом в Баку в 16:40.

В Киеве Buta Airways будет обслуживаться в терминале D аэропорта "Борисполь", в Баку - в терминале 1 столичного аэропорта Азербайджана имени Гейдара Алиева.

Из-за ограничений властей Азербайджана все билеты Buta Airways включают перевозку багажа.

В качестве ручной клади на борт самолета пассажиры могут взять один личный предмет: дамскую сумочку, мужской портфель или сумку для ноутбука. Авиакомпания запрещает провозить в салоне другие вещи, в том числе покупки из магазинов Duty Free.

Для вылета из Киева в Баку или из Баку в Киев на рейсах Buta Airways пассажирам необходимо пройти тестирование на коронавирус. Анализ должен подтвердить, что человек не болен, то есть иметь негативный результат.

Срок действия справки о тестировании составляет 48 часов. Справка должна быть действительна на момент посадки в самолет. Если результат окажется положительным или срок действия справки превысит 48 часов, пассажира не пустят на борт самолета.

На данный момент въезд в Азербайджан иностранным гражданам с целью туризма запрещен.

Воспользоваться рейсами Киев-Баку могут граждане Азербайджана и члены их семей, иностранцы с видом на жительство в Азербайджане, дипломаты.

Перелеты из Баку в Киев разрешены всем категориям граждан, поскольку Украина не ограничивала въезд иностранцев в страну.