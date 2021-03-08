"Укрзализныця" на этой неделе выполнит ряд спецрейсов из и в Закарпатье

"Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно выехать из карантинной зоны в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении компании.

В ближайшее время будет открыта продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье с Киевом, а также югом и востоком страны:

рейс 358/357 Рахов-Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критический необходимости);

13/14 Солотвино-Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов-Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород-Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород-Одесса 9 марта (рейс обратно 8 марта);

45/46 Ужгород-Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта).

Пассажиры, которые приобрели билеты на указанные рейсы до их переназначения в качестве специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

"Укрзализныця" благодарна Министерству здравоохранения и Министерству инфраструктуры, а также Закарпатской облгосадминистрации за понимание сложившейся ситуации, и предоставление возможности безопасно вывезти людей из регионов, которые оказались в зоне карантина", - отмечается в сообщении компании.

Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима и в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию.