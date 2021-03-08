Украина откроет посольства и консульства в разных странах мира

Украина ведет работу по открытию ряда посольств и консульств в разных странах мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Будет создано посольство Украины в Республике Гана, это отвечает нашему курсу на постепенное укрепление позиций Украины в Африке", - сказал Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, также будет открыто посольство Украины в Республике Филиппины.

"Страна очень сложная, с ней надо работать для того, чтобы она более благосклонно относилась к украинским инициативам в международных организациях, прежде всего в ООН. Кроме того, мы пошли в Филиппины, потому что видим большую заинтересованность украинского бизнеса для торговли с этой страной", - указал министр.

Кулеба отметил, что полноценным посольством станет посольство Украины в Чили, которое сейчас является отделением посольства другой страны. Также будет создано генеральное консульство Украины в городе Мумбаи, Индия.

"Мумбаи является огромным бизнес-центром, там тоже есть огромные возможности для украинского бизнеса, для привлечения инвестиций в Украину, и мы идем туда, чтобы развивать эту тему", - пояснил он.

Будет открыто генеральное консульство Украины во Вроцлаве, Республика Польша.

"Мы уже начали его формирование, туда мы идем для того, чтобы еще эффективнее и лучше помогать украинским гражданам, которые работают или учатся, или живут в Республике Польша", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, будет открыто консульство Украину в Сигету-Мармацией в Румынии.

"Эти новые представительства в целом - это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, как министр, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, что мы назначим туда профессиональных людей. И я рад, что, несмотря на все трудности, за счет повышения эффективности работы дипломатической службы мы можем не сворачивать, а наоборот расширять свое присутствие в мире, укреплять позиции Украины на международной арене", - сказал Кулеба.