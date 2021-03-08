Госгеокадастр запустит интерактивный портал в конце марта
Министр агропромышленного комплекса Роман Лещенко анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра.
Об этом заявил Лещенко в эфире одного из телеканалов.
"В конце марта мы представим Украине геопортал открытых данных, где каждый сможет посмотреть, где чья земля, кто платит налоги, кому она принадлежит", - сказал Лещенко, передает Интерфакс-Украина.
"А дальше мы подключаем спутниковый мониторинг и в режиме реального времени страна сможет мониторить, где выращивается с/х продукция, где земля в аренде, а где - в теневой обработке", - добавил он.
Министр подчеркнул, что 60% персонала Госгеокадастра были уволены, поскольку в таком количестве чиновников ведомство не нуждается.
Джерело: Интерфакс-Украина
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