Госгеокадастр запустит интерактивный портал в конце марта

Министр агропромышленного комплекса Роман Лещенко анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра.

Об этом заявил Лещенко в эфире одного из телеканалов.

"В конце марта мы представим Украине геопортал открытых данных, где каждый сможет посмотреть, где чья земля, кто платит налоги, кому она принадлежит", - сказал Лещенко, передает Интерфакс-Украина.

"А дальше мы подключаем спутниковый мониторинг и в режиме реального времени страна сможет мониторить, где выращивается с/х продукция, где земля в аренде, а где - в теневой обработке", - добавил он.

Министр подчеркнул, что 60% персонала Госгеокадастра были уволены, поскольку в таком количестве чиновников ведомство не нуждается.