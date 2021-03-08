Нидерланды изменили требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения COVID-19.

Теперь путешественники могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов, передает avianews.com.

Также для пассажиров оставили прежнюю опцию, которая предусматривает прохождение сразу двух тестов. Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов. Второй тест предусматривает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь негативный результат. Это подтверждает, что человек не болеет. Только в таком случае его пустят в самолет.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.