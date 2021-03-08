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Нидерланды изменили требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров

Нидерланды изменили требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения COVID-19.

Теперь путешественники могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов, передает avianews.com.

Также для пассажиров оставили прежнюю опцию, которая предусматривает прохождение сразу двух тестов. Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов. Второй тест предусматривает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь негативный результат. Это подтверждает, что человек не болеет. Только в таком случае его пустят в самолет.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

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Джерело:  avianews.com
Нідерланди (246) тестування (149) коронавірус (3209)


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