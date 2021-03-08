Оператор ГТС подготовил несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"

Оператор газотранспортной системы Украины разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг", текст которого обнародовало в Facebook Посольство Украины в Венгрии.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд кубометров, а собственная добыча газа составляет 20 млрд кубометров, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон, передает Укринформ.

По словам Макогона, в таком случае необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант", - заявил гендиректор ОГТСУ .

Он также отметил, что проект "Северный поток-2" создает фундаментальный конфликт с принципом диверсификации транспортных путей, является исключительно политическим, а не экономическим.

"Если "Северный поток-2" не будет достроен, то ничего не изменится. Существующие газотранспортные мощности полностью покрывают не только спрос, но и экспортные мощности РФ. А вот если транзит украинской ГТС будет прекращен, то Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. в таком случае европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС, даже путем увеличения в сутки транзита на 150-200 млн кубометров", - подчеркнул Макогон.

Газопровод "Северный поток-2" с РФ в Германию, длина которого превышает 1200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также США, Польша и страны Балтии.