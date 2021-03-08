На Закарпатье организуют спецперевозки для работников критической инфраструктуры

В Закарпатской области для работников критической инфраструктуры организуют маршруты специальных перевозок в рамках мероприятий "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков в Facebook.

"Согласно распоряжению райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 08:00 8 марта 2021 года обеспечить заключение договоров по перевозке персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - написал Полосков.

Отмечается, что глава ОГА дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.

Также он добавил, что перевозчики должны проинформировать Национальную полицию Украины о сложившихся маршрутах спецперевозок.

Как сообщалось, Закарпатскую область отнесли к "красному уровню" эпидемической опасности в связи с коронавирусной болезнью. Соответствующее решение приняли во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций,