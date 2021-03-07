Оператор ГТС готовит маршрут для импорта газа с LNG-терминала в Хорватии через Венгрию

Украина ведет переговоры о создании гарантированных мощностей для транзита газа из Венгрии в Украину, в том числе для доступа украинских трейдеров к мощностям LNG-терминала в Хорватии.

Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в интервью венгерскому изданию "Вилаггаздашаг", сообщает Посольство Украины в Венгрии.

"Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с партнерами из Венгрии. Сейчас как раз ведем переговоры о создании гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из LNG-терминала на острове Крк в Хорватии через Венгрию в Украину. Такой импорт тоже обеспечит диверсификацию источников поставок природного газа, что немаловажно в условиях доминирования "Газпрома" на европейском рынке, – сообщил Макогон.

Он также подчеркнул важность сохранения транзита газа по украинской ГТС, что обеспечит диверсификацию маршрутов поставок природного газа и усилит энергетическую безопасность Венгрии, в частности, обеспечив доступ к украинским хранилищам газа.

Как сообщзалось, начало работы плавучего LNG-терминала на острове Крк с пропускной способностью в 2,6 млрд кубометров в год состялось 1 января 2021 года.

Согласно данным на сайте терминала, мощности объекта полностью забронированы на ближайшие несколько лет. Так, на 2020/2021 газовый год общая забронированная мощность составляет 1,878 млрд кубометров, 2021/2022 – 2,541 млрд кубометров, 2022/2023 – 2,540 млрд кубометров, 2023/2024 – 2,003 млрд кубометров, 2024/2025 – 2,001 млрд кубометров, 2025-2026 и 2026/2027 – по 2,157 млрд кубометров, на 2027/2028, 2028/2029 и 2029/2030 – по 1,143 млрд кубометров.