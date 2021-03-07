Налоговая служба приостановила проверки условий хранения топлива аграриями

Государственная налоговая служба временно приостановила фактические проверки соблюдения правил хранению топлива сельхозпредприятиями для собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС по итогам встречи руководителя ведомства Алексея Любченко с председателем Всеукраинского конгресса фермеров Иваном Слободяником.

Согласно сообщению, решение приостановить проверки принято с учетом обращения Всеукраинского конгресса фермеров , а также дебатов на заседании межведомственной группы и комитетских слушаниях по вопросам лицензирования горючего для собственных нужд фермеров.

В налоговом ведомстве отметили, что руководство ГНС соглашается с необходимостью пересмотра суммы штрафов за нарушение условий хранения горючего.

"Однако ГНС является органом исполнительной власти и действует в рамках действующего законодательства. Урегулирования этой проблемы находится именно в законодательной плоскости. Учитывая это, Государственной налоговой службой временно приостановлены фактические проверки до законодательного решения этого вопроса. Налоговики готовы приобщаться к разработке предложений по пересмотру санкций в отношении нарушений", – сказано в сообщении.

В Налоговой службе также пообещали, что все материалы проверок, которые находятся на стадии обжалования, будут внимательно рассмотрены в соответствии с законодательством.

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Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие обязательное лицензирование деятельности по оптовой, розничной торговле топливом, его хранению и производству. Аграрии также были включены в эту систему контроля. В частности, законом была предусмотрена обязанность сельхозпроизводителей до 1 марта 2020 года получить лицензию на хранение топлива для нужд собственного потребления.

Для аграриев процедура выдачи такой лицензии была упрощена, но они начали жаловаться на сложности и значительную бюрократию, с которыми сталкиваются при получении лицензий и прохождении соответствующих проверок.

В середине февраля 2021 года министр АПК Роман Лещенко инициировал создание рабочей группы для пересмотра лицензирования хранения топлива для аграриев.