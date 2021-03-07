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Налоговая служба приостановила проверки условий хранения топлива аграриями

Налоговая служба приостановила проверки условий хранения топлива аграриями

Государственная налоговая служба временно приостановила фактические проверки соблюдения правил хранению топлива сельхозпредприятиями для собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС по итогам встречи руководителя ведомства Алексея Любченко с председателем Всеукраинского конгресса фермеров Иваном Слободяником.

Согласно сообщению, решение приостановить проверки принято с учетом обращения Всеукраинского конгресса фермеров , а также дебатов на заседании межведомственной группы и комитетских слушаниях по вопросам лицензирования горючего для собственных нужд фермеров.

В налоговом ведомстве отметили, что руководство ГНС соглашается с необходимостью пересмотра суммы штрафов за нарушение условий хранения горючего.

"Однако ГНС является органом исполнительной власти и действует в рамках действующего законодательства. Урегулирования этой проблемы находится именно в законодательной плоскости. Учитывая это, Государственной налоговой службой временно приостановлены фактические проверки до законодательного решения этого вопроса. Налоговики готовы приобщаться к разработке предложений по пересмотру санкций в отношении нарушений", – сказано в сообщении.

В Налоговой службе также пообещали, что все материалы проверок, которые находятся на стадии обжалования, будут внимательно рассмотрены в соответствии с законодательством.

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Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие обязательное лицензирование деятельности по оптовой, розничной торговле топливом, его хранению и производству. Аграрии также были включены в эту систему контроля. В частности, законом была предусмотрена обязанность сельхозпроизводителей до 1 марта 2020 года получить лицензию на хранение топлива для нужд собственного потребления.

Для аграриев процедура выдачи такой лицензии была упрощена, но они начали жаловаться на сложности и значительную бюрократию, с которыми сталкиваются при получении лицензий и прохождении соответствующих проверок.

В середине февраля 2021 года министр АПК Роман Лещенко инициировал создание рабочей группы для пересмотра лицензирования хранения топлива для аграриев.

Автор: 

аграрії (1304) Держприкордонслужба (604) податкова (342) перевірка (637) дизпаливо (1281)


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