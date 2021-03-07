США и Евросоюз приостановили действие пошлин в рамках шестнадцатилетнего спора

США и Европейский Союз заявили о приостановке действия взаимных пошлин, введенных в связи со спором о правомерности предоставления госсубсидий авиапроизводителям Boeing и Airbus.

Пошлины будут заморожены на четыре месяца, и будут касаться как налога на импорт из ЕС в США на сумму в $7,5 млрд, так и пошлин, накладываемых на экспорт из США в ЕС, на сумму в $4 млрд, передает Голос Америки.

В совместном заявлении Брюссель и Вашингтон подчеркнули, что четырехмесячная приостановка будет охватывать все пошлины, которые возникли в результате длительных судебных разбирательств в рамках Всемирной торговой организации по поводу субсидий для Airbus и Boeing.

В заявлении подчеркивается, что это мера позволит сосредоточить усилия на разрешении спора.

Также это позволит сторонам сосредоточиться на устранении недобросовестной конкуренции со стороны стран с нерыночной экономикой, в частности, Китая.

Решение о заморозке пошлин произошло после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, спор между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В прошлом году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.