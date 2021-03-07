БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1417 відвідувачів онлайн
Новини
3 074 3

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 марта купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Все $20 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу. При этом НБУ валюту на прошлой неделе не продавал.

В целом с начала года регулятор выкупил $260 млн, а продал – $20 млн.

Тем временем, курс гривни укрепился с 27,9456 грн/$ в начале недели до 27,7091 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 5 марта.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) Міжбанк (328) НБУ (9233)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там что то знают
показати весь коментар
07.03.2021 18:32 Відповісти
Все просто - обвалили курс как можно ниже - теперь будут скупать чтоб рассчитаться с очередными натикаными % за транши.... МВФ денег не дал -схема МММ не сработала ( за деньги новых траншей выплачиваем %долгов по старым).... классика
показати весь коментар
08.03.2021 13:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 