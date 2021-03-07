Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 марта купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Все $20 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу. При этом НБУ валюту на прошлой неделе не продавал.

В целом с начала года регулятор выкупил $260 млн, а продал – $20 млн.

Тем временем, курс гривни укрепился с 27,9456 грн/$ в начале недели до 27,7091 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 5 марта.