Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 марта купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Все $20 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу. При этом НБУ валюту на прошлой неделе не продавал.
В целом с начала года регулятор выкупил $260 млн, а продал – $20 млн.
Тем временем, курс гривни укрепился с 27,9456 грн/$ в начале недели до 27,7091 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 5 марта.
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показати весь коментар07.03.2021 18:32 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Paljasniy
показати весь коментар08.03.2021 13:13 Відповісти Мені подобається 1
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