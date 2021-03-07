Власти Черкасской области заплатят 62 миллиона за достройку Шевченковского центра в Каневе

Департамент строительства Черкасской ОГА 26 февраля по результатам тендера подписал договор с ООО "СК "Стройинвест" о строительстве Шевченковского культурного центра в Каневе стоимостью 61,53 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям соглашения, до конца 2021 года в Каневе по ул. Энергетиков должны построить Дом культуры на 700 мест под Шевченковский культурный центр. Также обустроят инженерные сети, лифты, системы пожарной безопасности, пандус, общественный туалет и канализационную насосную станцию, купят оборудование, также благоустроят и озеленят территорию.

Стоимость договора лишь на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 62,79 млн грн. В тендере принимали участие 14 компаний. Половину из них с более низкими (до 29%) ценами отклонили.

Более дорогими конкурентами победителя тендера были ООО "СКС Монолит", а также ООО "Уманьрембуд 2", Консорциум "Группа компаний "Энергобуд", ООО "Афинацентр", ООО "Архстрой Фасад" и ООО-фирма "Кортакоз".

Днепровской "СК "Стройинвест" владеет и управляет Юрий Кравченко. Ранее основателем был Денис Островский, он был основателем ныне ликвидированной ОО "Новая сила" с Андреем Чеботаревым и Иваном Лайваном. Лайван руководил КолП "Днипроуниверсал", директором которого сейчас указана Лариса Островская, а основателем - Дмитрий Герасимов. Последний на сайте Днепровской горсовета указан в качестве и.о. директора КП "Днипродорсервис".

Напомним, печать "Днипроуниверсала" изымали в рамках уголовного дела о похищении двух чиновников, по которому когда-то признал вину и был приговорен Геннадий Корбан - бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА при Игоре Коломойском.

С 2015 года победитель получил подрядов преимущественно в Днепропетровской ОГА на 3,19 млрд грн.

Напомним, строительство указанного дома культуры в Каневе начали еще в 1982 году, активные работы продолжались до 1993 года, а затем фактически остановились. Еще одним витком работ над объектом в 2000-х стала подготовка к празднованию 200-летия Шевченко. Исходя из реально выполненных работ, строители оценивают готовность объекта в пределах 70%.