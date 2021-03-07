В Донецкой области возобновили подачу газа для отопления с помощью полиции

Работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне отключили от газа, восстановлена в нормальном режиме.

Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ОГА.

Он напомнил, что накануне ЧАО "Донецкоблгаз" перекрыло газоснабжение 59 котельных областного кКП "Донецктеплокоммунэнерго". Это областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.

По словам Кириленко, это произошло в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума, подписанного правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов 9 февраля.

"Самовольные действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления... Спасибо стражам порядка, которые мгновенно отреагировали на наше обращение и многочисленные обращения жителей и реализовали комплекс срочных мероприятий: открыли уголовные производства по факту нарушения действующего законодательства Украины со стороны ПАО "Донецкоблгаз", осуществили соответствующие следственные действия, выехали на места и объекты, которые были отключены от газоснабжения, зафиксировали факты противоправных действий", – рассказал Кириленко.

По его словам, уголовные производства в отношении руководства облгаза открыты по ст. 356 УК Украины ("самоуправство").

В свою очередь в пресс-службе "Донецкоблгаза" обвинили в самоуправстве главу ОГА Павла Кириленко и органы Нацполиции.

"В настоящее время, все технические работники ПАО "Донецкоблгаз" вызываются в органы полиции на допросы, работники органов полиции Донецкой области пытаются проникнуть на территории служебных помещений ПАО "Донецкоблгаз" не имея никаких правовых оснований", – подчеркивают в компании.

Согласно сообщению, в ночное время под руководством губернатора Донецкой области с нарушением Правил поставки природного газа и Кодекса газораспределительных систем произошло несанкционированное вмешательство в газовое оборудование неустановленными лицами.

В компании подчеркивают, что из-за долгов КП "Донецктеплокоммунэнерго" потеряло статус поставщика ПСО природного газа для своих объектов. Поэтому с 1 марта теплокоммунэнерго потребляет природный газ несанкционированно. В итоге незаконный отбор газа буде вынужден компенсировать "Донецкоблгаз", что может обойтись компании в 150-300 млн грн ежемесячно. В компании подчеркивают, что устные или письменные поручения "восстановить" газоснабжение являются незаконными, поскольку прямо противоречат положениям законодательства, а "меморандумы", в которых ПАО "Донецкоблгаз" не является стороной договора, не имеют юридической силы и их заключение и исполнение законодательством не предусмотрено.

Как сообщалось, накануне "Донецкоблгаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн.

В свою очередь в "Нафтогазе" опровергли свою причастность к приостановке поставок газа при призвали восстановить газоснабжение поставщика отопления в Донецкой области.



