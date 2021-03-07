БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1417 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
7 654 12

В Донецкой области возобновили подачу газа для отопления с помощью полиции

В Донецкой области возобновили подачу газа для отопления с помощью полиции

Работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне отключили от газа, восстановлена в нормальном режиме.

Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ОГА.

Он напомнил, что накануне ЧАО "Донецкоблгаз" перекрыло газоснабжение 59 котельных областного кКП "Донецктеплокоммунэнерго". Это областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.

По словам Кириленко, это произошло в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума, подписанного правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов 9 февраля.

"Самовольные действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления... Спасибо стражам порядка, которые мгновенно отреагировали на наше обращение и многочисленные обращения жителей и реализовали комплекс срочных мероприятий: открыли уголовные производства по факту нарушения действующего законодательства Украины со стороны ПАО "Донецкоблгаз", осуществили соответствующие следственные действия, выехали на места и объекты, которые были отключены от газоснабжения, зафиксировали факты противоправных действий", – рассказал Кириленко.

По его словам, уголовные производства в отношении руководства облгаза открыты по ст. 356 УК Украины ("самоуправство").

В свою очередь в пресс-службе "Донецкоблгаза" обвинили в самоуправстве главу ОГА Павла Кириленко и органы Нацполиции.

"В настоящее время, все технические работники ПАО "Донецкоблгаз" вызываются в органы полиции на допросы, работники органов полиции Донецкой области пытаются проникнуть на территории служебных помещений ПАО "Донецкоблгаз" не имея никаких правовых оснований", – подчеркивают в компании.

Согласно сообщению, в ночное время под руководством губернатора Донецкой области с нарушением Правил поставки природного газа и Кодекса газораспределительных систем произошло несанкционированное вмешательство в газовое оборудование неустановленными лицами.

В компании подчеркивают, что из-за долгов КП "Донецктеплокоммунэнерго" потеряло статус поставщика ПСО природного газа для своих объектов. Поэтому с 1 марта теплокоммунэнерго потребляет природный газ несанкционированно. В итоге незаконный отбор газа буде вынужден компенсировать "Донецкоблгаз", что может обойтись компании в 150-300 млн грн ежемесячно. В компании подчеркивают, что устные или письменные поручения "восстановить" газоснабжение являются незаконными, поскольку прямо противоречат положениям законодательства, а "меморандумы", в которых ПАО "Донецкоблгаз" не является стороной договора, не имеют юридической силы и их заключение и исполнение законодательством не предусмотрено.

Как сообщалось, накануне "Донецкоблгаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн.

В свою очередь в "Нафтогазе" опровергли свою причастность к приостановке поставок газа при призвали восстановить газоснабжение поставщика отопления в Донецкой области.

Автор: 

газ (7906) Донецьк (58) вугілля (1893) Донецька область (191) опалювальний сезон (1147) Теплокомуненерго (431)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Надо признать, что система госуправления хоть и медленно, но совершенствуется. Совсем недавно целому президенту приходилось лично мотаться по райцентрам пломбы срывать. А теперь достаточно дать задание главе облгосадминистрации - и не париться. Похвально !
показати весь коментар
07.03.2021 15:15
+3
В общем- дело понятное. Освобожденные Украиной районы Лугандона не хотят платить за отопление... Они смотрят на своих собратьев из Дынырылыныры, где низкие расценки на коммуналку, и хотят так же... Там можно даже пока и не платить! Россия туда гонит газ, который не продали, вот там им и коммунизьм, а наши сепары им завидуют!
показати весь коментар
07.03.2021 16:33
+2
Да хоть даром. Я в 2014 от туда уехал и в курсе что и как.
показати весь коментар
07.03.2021 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За такое нужно сажать, ну как это взять и отключить отопление у сотен тысяч людей. Дождались бы хоть тепла на улице а потом бодались из-за долгов.
показати весь коментар
07.03.2021 14:05 Відповісти
сажать надо, тех, кто отдал на приватизацию, естественные монополии.....
показати весь коментар
09.03.2021 12:01 Відповісти
Надо признать, что система госуправления хоть и медленно, но совершенствуется. Совсем недавно целому президенту приходилось лично мотаться по райцентрам пломбы срывать. А теперь достаточно дать задание главе облгосадминистрации - и не париться. Похвально !
показати весь коментар
07.03.2021 15:15 Відповісти
В общем- дело понятное. Освобожденные Украиной районы Лугандона не хотят платить за отопление... Они смотрят на своих собратьев из Дынырылыныры, где низкие расценки на коммуналку, и хотят так же... Там можно даже пока и не платить! Россия туда гонит газ, который не продали, вот там им и коммунизьм, а наши сепары им завидуют!
показати весь коментар
07.03.2021 16:33 Відповісти
В ордо тарифы на коммуналку повысили. Платить там надо. Зарплата шахтёра эквивалентна средней нашей учителя и то платят проценты. Кстати, если не ошибаюсь ,Донецкоблгаз принадлежит Курченко- который вывозит антрацит из ордо в РФ Так что их не жалко
показати весь коментар
07.03.2021 17:15 Відповісти
Что там повысили, все тарифы раз в 7 дешевле.
https://vsednr.ru/aktualnye-tarify-dlya-naseleniya-na-zhkx-v-donecke-na-2021-god/
показати весь коментар
07.03.2021 17:27 Відповісти
Да хоть даром. Я в 2014 от туда уехал и в курсе что и как.
показати весь коментар
07.03.2021 18:14 Відповісти
Так більшість субсидії отримує, а не платять чому?
показати весь коментар
07.03.2021 20:16 Відповісти
знакомый почерк : заморозить людей , разморозить трубопроводы , создать бедственное положение , развести " население " , как котят ,устроить бунт затем подъедут кубанские казачки , чеченцы , буряты и помогут войти в "руэький мир " , как в крыму - все ажур !!! за такий трюк/дрюк в дебілгазі , як казав Лукашенко , всіх треба перетрахати
показати весь коментар
08.03.2021 08:56 Відповісти
За газ не платить атопутеннападёт?
показати весь коментар
09.03.2021 09:50 Відповісти
В начале апреля правоохранители провели задержания и обыски у руководства областного газопоставщика в Донецкой области. Следователи уверяют, что газовoики вели двойную бухгалтерию и приписывали сотни миллионов гривен долгов населению. 38% акций ПАО "Донецкоблгаз" принадлежит государственному предприятию НАК "Нафтогаз Украины"
В подконтрольной Украине части Донецкой области распределением газа занимается компания "Донецкоблгаз" (Краматорск).
"Донецкоблгаз" принадлежал Владимиру Шелудченко, экс-главе НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с августа 2006 по февраль 2007 года, когда премьером был Виктор Янукович.
В апреле 2014 года стало известно, что Шелудченко продал свои акции люксембургской GrandGas S.à r.l. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит пакет в 37% акций.Источник: https://biz.censor.net/r3016268
показати весь коментар
09.03.2021 11:28 Відповісти
Не гадав, що таке скажу. Але у цьому випадку дякую місцевій владі та поліції. Відвернули справжню диверсію п'ятої колони кремля з важкими наслідками для всієї України!
показати весь коментар
09.03.2021 12:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 