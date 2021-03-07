Венесуэла вводит банкноты номиналом 1 миллион боливаров из-за гиперинфляции. ФОТО

Венесуэла на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров.

В сообщении Центробанка страны отмечается, что новые купюры призваны удовлетворить потребности национальной экономики, передает Deutsche Welle.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 доллара США), 500 тыс. (0,27$) и 1 млн суверенных боливаров (0,53$) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1700000%, а 2019 года – более 9585%.

В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту – суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: в настоящее время 1 доллар США стоит более 1,8 млн боливаров.

В феврале 2020 года Bloomberg сообщил, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Гознак", причем планируется выпустить 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. суверенных боливаров. В самой российской компании отказались комментировать это сообщение.