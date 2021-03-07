"Укрзализныця" закрыла продажу билетов в Закарпатскую область

"Укрзализныця" с 8 марта ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов в Закарпатскую область в связи с введением в регионе усиленного карантина.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании в Facebook, пассажиры поездов с прибытием 8 марта смогут высадить.

Глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский уточнил, что как только компания получит разрешение на осуществление отдельных эвакуационных рейсов, билеты на них сразу же поступят в продажу



Как сообщалось, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Закарпатской области введены ограничения для "красной" карантинной зоны с 00:00 воскресенья, 8 марта.

Напоминим, из-за ужесточения карантинных ограничений "Укрзализныця" уже приостановила продажу билетов в населенные пункты Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областей.



