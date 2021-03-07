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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзализныця" закрыла продажу билетов в Закарпатскую область

"Укрзализныця" с 8 марта ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов в Закарпатскую область в связи с введением в регионе усиленного карантина.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании в Facebook, пассажиры поездов с прибытием 8 марта смогут высадить.

Глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский уточнил, что как только компания получит разрешение на осуществление отдельных эвакуационных рейсов, билеты на них сразу же поступят в продажу

Как сообщалось, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Закарпатской области введены ограничения для "красной" карантинной зоны с 00:00 воскресенья, 8 марта.

Напоминим, из-за ужесточения карантинных ограничений "Укрзализныця" уже приостановила продажу билетов в населенные пункты Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областей.

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Джерело:  Facebook
карантин (2077) Укрзалізниця (4740) COVID-19 (1689) коронавірус (3209) Закарпатська область (276)


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