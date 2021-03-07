Конгресс США утвердил план поддержки экономики стоимостью $1,9 триллиона

Верхняя палата Конгресса США – Сенат в субботу утвердил "План спасения Америки" президента Джо Байдена по борьбе с последствиями COVID-19 – пакет экономической помощи на $1,9 трлн.

Рассмотрение документа в Сенате длилась более суток, передает Голос Америки.

Окончательная версия законопроекта предусматривает прямые выплаты большинству американских налогоплательщиков, чьи годовые доходы не превышают $80 тысяч ($160 тысяч для супружеских пар) по $1400 на человека. На эти расходы планируется потратить $400 миллиардов.

Кроме того, предусмотрена выплата федерального пособия по безработице в размере $300 в неделю для 9,5 млн человек, оставшихся без работы.

Еще $350 млрд будет выделено в виде финансовой помощи правительствам штатов и местным властям.

"План спасения Америки" также включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.

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Из 100 сенаторов, 50 человек проголосовали за принятие законопроекта, 49 – против. Ни один сенатор-республиканец (из участвовавших в голосовании) не проголосовал за план Байдена.

Представитель Аляски республиканец Дэниел Салливан был вынужден уехать из Вашингтона в пятницу вечером на похороны. Это означало, что демократы не нуждались в решающем голосе вице-президента Камалы Харрис.

По данным Бюджетного управления Конгресса, эта программа стала крупнейшим пакетом экономических стимулов в истории США. Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла в итоге около $6 трлн.

Президент США Джо Байден заявил, что принятие Сенатом законопроекта о помощи в связи с коронавирусом на сумму $1,9 триллиона означает, что в этом месяце начнутся выплаты большинству американцев в размере $1400 долларов, также будет увеличено производство, будет расширена дистрибуция вакцин.

Байден отметил, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты, причем семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая $100 тысяч в год, получит около $5600.