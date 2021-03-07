"Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из областей "красной" зоны карантина

"Укрзализныця" 8 и 9 марта осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, дополнительные поезда назначены по представлению областных государственных администраций и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

В частности, ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы: