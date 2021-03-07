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"Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из областей "красной" зоны карантина

"Укрзализныця" 8 и 9 марта осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, дополнительные поезда назначены по представлению областных государственных администраций и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

В частности, ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

  • 043/044 Ивано-Франковск-Киев отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48;
  • 007/008 Черновцы-Киев отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07;
  • 149/150 Ворохта-Полтава отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38;
  • 135/136 Черновцы-Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01;
  • 117/118 Черновцы-Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Автор: 

Івано-Франківськ (140) карантин (2077) потяг (1289) Укрзалізниця (4737) Чернівці (163) коронавірус (3209)


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