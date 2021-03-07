Минэкономики объявило конкурсы на независимых членов набсовета "Центрэнерго"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсы по отбору независимых членов наблюдательных советов "Центрэнерго", "Одесского припортового завода" (ОПЗ), "Турбоатома" и других предприятий, находящихся в управлении Фонда госимущества Украины.

Соответствующие объявления размещены на сайте министерства.

На "Центрэнерго", ОПЗ, Завод "Электротяжмаш", "Турбоатом". Криворожскую и Днепровскую ТЭЦ планируется отобратиь по три независимых члена набсовета, а "Харьковэнергосбыт" – два.

Кроме того, для "Хмельницк-", "Николаев-", "Харьков-" и "Запорожьеоблэнерго", а также "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) планируется отобрать по четыре независимых члена набсовета.

Заявки от претендентов принимаются Минэкономики до 25 марта.

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані