Госслужба экспортного контроля – коррумпированный орган, – основатель авиаремонтного предприятия УРАРП

Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭК) душит экономику Украины путем не предоставления разрешения на экспорт продукции украинских предприятий.

Об этом в своем Facebook пишет президент концерна "Титан", основатель "Авиаремонтного предприятия УРАРП" Анатолий Лёвин.

"Задумано уничтожение нашего и многих других предприятий промышленности и науки Украины. Существуют иностранные заказчики, которые заинтересованы в уничтожении экономики государства. Основным инструментом, который они используют, есть отдельные люди в СБУ", – пишет Лёвин.

По его словам, если предприятие на внешнем рынке заключает договоры, то легко их не допустить или скомпрометировать компанию по уже заключенным договорам. Достаточно договориться с отдельными фигурами в СБУ и с ГСЭК, которые "в зародыше не выпускают на внешний рынок".

Как же выглядит коррупционная схема ГСЭК?

"СБУ направляет замечания или предположения под грифом "секретно" или "для служебного пользования". Отправляется в ГСЭК, в Министерство экономики и возможно в Государственную таможенную службу. Под грифами – чтобы мы, или аналогичные предприятия, не могли себя защитить, ведь нам не сообщают причину наложения санкций. На нас просто Кабмин накладывает санкции, а ГСЭК не предоставляет нам разрешения на экспорт нашей продукции. Практически без объяснений или надуманными типа "точку не поставили". Заказчик – иностранное государство, а главный исполнитель в этой схеме – ГСЭК. Они душат экономику Украины. На таком же примере ГСЭК запретила заводу по производству смолы экспортировать товар. По имеющейся информации, речь уже пошла и про мед. Чтобы Украина экспортировала мед, скорей всего нужно будет получать лицензию и разрешение от ГСЭК. Это самый коррумпированный орган и инструмент для коррупции в Украине", – пишет Лёвин.

Лёвин сообщает, что 2 марта написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросил защитить свою компанию.

За время деятельности УРАРП привлекло в Украину инвестиций на сумму около 6 млрд грн. УРАРП была создана с нуля и на сегодня имеет лишь одного конкурента – Рыбинские моторы ОАО "Сатурн" из России.

На протяжении последних четырех лет УРАРП выступает победителем в торгах "Укроборонпром" по оказанию услуг Минобороны и военно-воздушных сил.