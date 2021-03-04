Кабмин может вернуться к вопросу назначения нового члена НКРЭКУ, – Витренко

Кабинет министров может вернуться к рассмотрению вопроса утверждения членом Нацкомиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одного из двух кандидатов, избранных в результате конкурса, но отклоненных ранее Кабмином.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает Интерфакс-Украина.

"Сначала от премьер-министра я получил ответ, что правительство не будет больше возвращаться к этому вопросу, поскольку им уже принято решение ни одну из двух кандидатур не поддерживать. Но позже на одном из совещаний премьер сказал, что обещает еще подумать над этим вопросом", – сказал Витренко.

При этом глава Минэнерго отметил, что он сам встречался с обоими кандидатами (Руслан Машлякивский, экс-член НКРЭКУ, и Константин Ущаповский, экс-глава ГП "НЭК "Укрэнерго"), не имеет к ним никаких замечаний и обращался к правительству с просьбой выбрать одного из двух.

По словам главы парламентского комитета Андрея Геруса, оба избранные комиссией кандидата являются равноудаленными, но ситуация, когда Кабмин не завершил конкурс, ставит под угрозу новые конкурсы, следующий из которых необходимо объявлять уже в ближайшее время из-за наступления срока ротации очередного члена НКРЭКУ.

Кабинет министров протокольным решением от 28 октября 2020 года отказался назначить члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ) из двух предложенных Конкурсной комиссией кандидатур.

12 октября Конкурсная комиссия по отбору членов НКРЭКУрекомендовала на должность члена комиссии экс-главу НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского.

Согласно закону о НКРЭКУ, комиссия подает на рассмотрение правительства две кандидатуры на одну должность из участников конкурса, получивших самый высокий рейтинг и прошедших спецпроверку в соответствии с законодательством о коррупции и очищении власти. После этого Кабин должен выбрать одного кандидата и назначить его членом НКРЭКУ. Новый член НКРЭКУ должен занять место в составе регулятора Елены Антоновой, к которой была применена ротация с 1 июля.